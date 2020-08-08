В Германии заговорили о запрете поездок в страны с высоким риском заражения

В Германии дискутируют по усилению карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса, в частности "экономический совет ХДС" предложил вообще запретить все поездки в страны с повышенным риском инфицирования.

Об этом заявил генеральный секретарь этого совета Вольфганг Штайгер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, право на путешествия не может быть выше права миллионов немцев, которые в противном случае окажутся перед риском нового локдауну. Снова остановить экономическую деятельность и учебные заведения Германия "может себе позволить только с большим трудом", отметил Штайгер.

"Экономический совет ХДС" является ассоциацией предпринимателей, близкой к партии канцлера Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС). Впрочем, частью этой политсилы она не является.

Сейчас в Германии путешествия в страны с повышенным риском инфицирования коронавирусом разрешены. После возвращения из них путешественники должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 или две недели оставаться на карантине. С 8 августа в Германии вводят обязательное бесплатное тестирование после возвращения из таких стран.

В Социал-демократической партии Германии скептически отнеслись к предложению запретить поездки в страны с высоким риском инфицирования. "Я не вижу необходимости вводить запрет на путешествия", - отметил мэр Берлина Михаэль Мюллер, который представляет социал-демократов. Он добавил, что обязательное тестирование сделает ситуацию более безопасной.

Свободная демократическая партия не поддержала эту инициативу. Заместитель председателя фракции этой партии в Бундестаге Михаэль Тойрер считает ее непропорциональной. По его словам, основные свободы должны быть защищены также во время пандемии.

Тем временем один из руководителей Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монґомері предлагает вместо этого ввести обязательный карантин для всех, кто возвращается в ФРГ, независимо от результатов тестирования. "От недели до десяти дней. Один отрицательный тест не может защитить от карантина", - сказал он.