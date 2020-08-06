Німеччина запровадила обов'язкове тестування для мандрівників з ризикових країн

Мандрівники, які повертаються до Німеччини з регіонів з високим ризиком зараження коронавірусом, з суботи повинні будуть обов'язково здавати тести.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Для цього в аеропортах обладнають додаткові лабораторії, а також створять їх в місцях прибуття туристів поїздом або автомобілем.

Уже зараз є можливість для всіх приїжджих пройти безкоштовне тестування протягом 72 годин після прибуття в Німеччину.

Шпан підкреслив, що тести повинні бути безкоштовними. "Я не вірю в дебати про те, що хто може дозволити собі відпустку, може дозволити собі тест. Ми не повинні робити питання тестування соціальним питанням", - сказав він.

Міністр охорони здоров'я підкреслив, що йому зрозуміло, що обов'язковий тест може бути розцінений як "втручання в свободу особистості". "Однак це втручання" розумне", - додав він.

Того, хто відмовиться пройти тест, можуть оштрафувати на суму до 25 000 євро.

Країни з високим ризиком зараження визначені в списку на сайті Інституту Роберта Коха, серед них - і Україна. З країн ЄС у списку тільки Люксембург і три іспанських регіони - Арагон, Каталонія і Наварра.

Центральним критерієм є те, в яких країнах або регіонах за останні сім днів було понад 50 нових інфікованих на 100 000 жителів.

Нагадаємо, вперше за три місяці в Німеччині зареєстровано понад 1000 випадків зараження коронавірусом за 24 години.