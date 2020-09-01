Рівень безробіття в єврозоні у липні зріс до 7,9%

У липні 2020 року, коли багато країн послабили карантин, рівень безробіття у єврозоні склав 7,9% в порівнянні з 7,7% в червні.

Про це свідчать дані Євростату, повідомляє "Європейська правда".

За оцінками Євростату, 15,2 мільйона чоловіків і жінок в ЄС, з яких 12,8 млн у єврозоні, були безробітними в липні 2020 року.

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У порівнянні з червнем 2020 року кількість безробітних збільшилася на 336 тисяч осіб в країнах ЄС і на 344 тисячі в єврозоні.

В Іспанії рівень безробіття в липні склав 15,8%, в Італії - 9,7%, у Франції - 6,9%, в Німеччині - 4,4%.

Безробіття серед молоді до 25 років в єврозоні збільшилося до 17,3% з 17,2% в червні.

Варто зазначити, що рівень безробіття у 28 країнах-членах Європейського союзу у грудні 2019 року становив 6,2% і це був найнижчий показник з січня 2000 року.