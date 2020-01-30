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Рівень безробіття в ЄС найнижчий за 20 років - Євростат

Четвер, 30 січня 2020, 14:21

Рівень безробіття у 28 країнах-членах Європейського союзу у грудні 2019 року становив 6,2% і це найнижчий показник з січня 2000 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Рівень безробіття в країнах єврозони становив 7,4% і це найнижчий показник, який зафіксовано в єврозоні з травня 2008 року. У порівнянні з ситуацією роком раніше, кількість безробітних знизилася на 747 000 в ЄС та на 592 000 в єврозоні.

Серед країн ЄС найнижчий рівень безробіття у грудні 2019 року зафіксований в Чехії (2,0%), а також у Німеччині та Нідерландах (обидві 3,2%).

Найвищі показники безробіття спостерігалися в Греції (16,6% у жовтні 2019 року) та Іспанії (13,7%).

Безробіття серед молоді в ЄС зменшилось до 14,1% у грудні 2019 року, порівняно з 14,6% у грудні 2018 року, і до 15,3% у єврозоні.

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Євростат
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