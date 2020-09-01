Уровень безработицы в еврозоне в июле вырос до 7,9%

В июле 2020 года, когда многие страны ослабили карантин, уровень безработицы в еврозоне составил 7,9% по сравнению с 7,7% в июне.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, сообщает "Европейская правда".

По оценкам Евростата, 15,2 миллиона мужчин и женщин в ЕС, из которых 12,8 миллиона - в еврозоне, были безработными в июле 2020 года.

Читайте также В Британии из-за коронакризиса резко возросла безработица

По сравнению с июнем 2020 года количество безработных увеличилось на 336 000 человек в странах ЕС и на 344 000 в еврозоне.

В Испании уровень безработицы в июле составил 15,8%, в Италии - 9,7%, во Франции - 6,9%, в Германии - 4,4%.

Безработица среди молодежи до 25 лет в еврозоне увеличилось до 17,3% с 17,2% в июне.

Стоит отметить, что уровень безработицы в 28 странах-членах Европейского Союза в декабре 2019 года составил 6,2% и это был самый низкий показатель с января 2000 года.