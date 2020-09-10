У знищеному вогнем найбільшому в Греції таборі для мігрантів спалахнула нова пожежа

Нова пожежа спалахнула в середу ввечері на східному Егейському острові Лесбос в таборі мігрантів і біженців Морія, знищеному вогнем раніше того ж дня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Пожежа почалася посеред групи наметів у північній частині табору, яка в значній мірі залишилась недоторканою руйнівним вогнем, що знищив решту об'єкта в ніч на середу.

На місце події була направлена пожежна служба, яка евакуювала десятки людей, у тому числі сім'ї з маленькими дітьми.

В ніч на 9 вересня табір Морія, в якому проживали близько 13 тисяч мігрантів, вигорів вщент через сильну пожежу. Причина пожежі поки невідома. Влада проводить розслідування, чи не було підпалу.

У Морії проживали майже 13 000 осіб, що більш ніж в чотири рази перевищує її офіційну чисельність. Мігрантів з табору евакуювали. Про постраждалих поки не повідомляється.

Табір закрили на карантин з 2 вересня, після того, як у одного з жителів виявили позитивний результат на коронавірус. З тих пір було інфіковано ще 35 людей.

На острів були направлені додаткові сили поліції, щоб перешкодити мігрантам, які тікають, дістатися до міста Мітілена.