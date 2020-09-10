Новий "коронавірусний рекорд" у Грузії: вперше більше 50 заражень за добу
У Грузії приріст нових заражень коронавірусом вперше перевищив 50.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", такі дані оприлюднив Національний центр контролю за захворюваннями.
За останню добу години в країні виявили 57 нових хворих - новий максимум за увесь час епідемії. Попередній рекорд реєстрували 8 вересня - 45 хворих, наступного дня показник був майже ідентичним - 44.
Загальна кількість підтверджених хворих на коронавірус з початку епідемії зросла до 1830, з них 19 померли, 1334 - вже одужали. За останню добу одужали 9 осіб.
Населення Грузії - близько 3,7 млн осіб.
Нагадаємо, вчора в країні у зв'язку зі зростанням числа випадків коронавірусу знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.
Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС.