Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

США ввели санкції проти Деркача, який публікував "плівки Порошенка-Байдена"

Brexit: ЄС пригрозив Британії наслідками через порушення Угоди про вихід

ЄС на 6 місяців продовжив персональні санкції проти РФ

"Місія століття": транспортування вакцин може стати найбільшою проблемою для Європи






Новий "коронавірусний рекорд" у Грузії: вперше більше 50 заражень за добу

Четвер, 10 вересня 2020, 10:44

У Грузії приріст нових заражень коронавірусом вперше перевищив 50.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", такі дані оприлюднив Національний центр контролю за захворюваннями. 

За останню добу години в країні виявили 57 нових хворих - новий максимум за увесь час епідемії. Попередній рекорд реєстрували 8 вересня - 45 хворих, наступного дня показник був майже ідентичним - 44. 

Читайте також
У Грузії повторно заборонили весілля, поминки і застілля

Загальна кількість підтверджених хворих на коронавірус з початку епідемії зросла до 1830, з них 19 померли, 1334 - вже одужали. За останню добу одужали 9 осіб.

Населення Грузії - близько 3,7 млн осіб.

Нагадаємо, вчора в країні у зв'язку зі зростанням числа випадків коронавірусу знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.

Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua