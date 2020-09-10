Новый коронавирусный "рекорд" в Грузии: впервые более 50 заражений за сутки

В Грузии прирост новых заражений коронавирусом впервые превысил 50.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн", такие данные обнародовал Национальный центр контроля за заболеваниями.

За последние сутки часа в стране обнаружили 57 новых больных - новый максимум за все время эпидемии. Предыдущий рекорд регистрировали 8 сентября - 45 больных, на следующий день показатель был почти идентичным - 44.

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Общее количество подтвержденных больных коронавирусом с начала эпидемии возросло до 1830, из них 19 умерли, 1334 - уже выздоровели. За последние сутки выздоровели 9 человек.

Население Грузии - около 3,7 млн человек.

Напомним, вчера в стране в связи с ростом числа случаев коронавируса снова запретили свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия.

Отметим, Грузия - одна из немногих "третьих стран", которые вошли в "безопасный список" ЕС.