Путін і Лавров вибачились перед президентом Сербії за хамський пост Захарової

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що президент Росії Владімір Путін і глава МЗС Сергєй Лавров вибачилися перед ним за пост офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової з кадром з фільму "Основний інстинкт".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Коммерсант".

Прессекретар російського президента Дмитрій Пєсков підтвердив, що Путін вибачився за "необачний пост" Захарової.

"Президент Путін переді мною ніколи ні за що не вибачався, і Сергєй Лавров теж. А через це (пост Захарової) це зробили обидва. При тому, що я навіть не нагадував і як вихована людина ніколи б цього не згадав", - сказав Вучич.

Президент Сербії зазначив, що вважає інцидент прохідним і неважливим, а у Росії і Сербії хороші відносини.

Захарова в суботу опублікувала у Facebook пост, прикріпивши до нього фото президента Сербії Александара Вучича, який сидить навпроти Дональда Трампа, і кадр з фільму "Основний інстинкт" зі сценою Шерон Стоун "нога на ногу".

"Якщо вас покликали в БД (Білий дім. - Ред.), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би ви не були. Просто повірте", - написала Захарова.

У відповідь Вучич висловив жаль, що люди не цінують позиції Сербії стосовно Росії, а на зустрічі з Трампом він захищав сербсько-російські відносини. Пізніше Захарова заявила, що її неправильно зрозуміли, а МЗС Сербії назвав інцидент вичерпаним.