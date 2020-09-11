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У Грузії новий рекорд заражень - на третину більший за вчорашній

П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:51

У Грузії приріст нових заражень коронавірусом знову встановив новий максимум - на третину більший за вчорашній рекордний показник.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Грузія Онлайн", про це свідчать нові дані Національного центру контролю за захворюваннями. 

За останню добу в країні виявили 87 нових хворих, що знову є найбільшим показником за час епідемії. 

Попередній рекорд реєстрували вчора - 57 хворих. Показники кілька днів перед цим також були найбільшими за час епідемії.

За даними органів охорони здоров’я, найбільша кількість нових заражень - 29 - пов’язані з Батумі, ще 24 - зі школою в Кутаїсі.

Загальна кількість підтверджених випадків у Грузії зросла до 1917, кількість померлих залишилася незмінною - 19 з початку епідемії.

Нагадаємо, 9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи.

Зазначимо, Грузія - одна з небагатьох "третіх країн", які увійшли до "безпечного списку" ЄС

31 жовтня в країні мають проходити парламентські вибори

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