В Грузії визначили дату парламентських виборів, які пройдуть за новою системою

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі своїм указом у понеділок призначила парламентські вибори на 31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента Грузії.

"Я хотіла би звернутися до суспільства і закликати вас провести цей період, ці два місяці до виборів, мирно. В сьогоднішніх умовах, коли ми вже пережили пандемію COVID-19 і досить важкий рік, потрібно дуже спокійно готуватися до виборів", - звернулась Зурабішвілі до грузинів після оголошення дати виборів.

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Вона висловила впевненість, що Грузія зможе провести наступні вибори демократично, мирно і прозоро.

Майбутні вибори у парламент відбудуться за новою виборчою системою. 120 депутатів обиратимуть за пропорційною системою, а 30 – за мажоритарною, від одномандатних мажоритарних округів.

Отримати місця у парламенті зможуть сили, які подолають 1% бар’єр – замість 5%. Самостійно формувати уряд зможе партія, яка отримає понад 40% голосів виборців.

Вибори за цією моделлю є частиною домовленостей від 8 березня між правлячою партією "Грузинська мрія" та опозицією, за посередництва посольства США та представництва ЄС. Частиною угоди є також припинення політичних переслідувань та звільнення політв’язнів.