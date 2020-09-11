Українська делегація прибула до Берліна на "нормандську зустріч" на рівні радників

Українська делегація прибула в Берлін для участі в переговорах на рівні політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Українську делегацію очолює віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

На переговори також прибув керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Україна зробила все можливе для виконання домовленостей минулорічного саміту лідерів "Нормандської четвірки" в Парижі. Щодо кожного пункту ми надавали свої компромісні пропозиції", – сказав він.

За даними джерел "Європейської правди", держави-учасниці нормандського формату домовилися провести цю зустріч у Берліні, хоча за черговістю переговори радників мали пройти у Парижі.

Нагадаємо, зустріч на рівні радників планувалася на 28 серпня, але згодом стало відомо, що вона не відбудеться, за офіційною інформацією - у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Макрона.

Як повідомлялося, глава МЗС України Дмитро Кулеба розраховує на проведення зустрічі у нормандському форматі на рівні міністрів у вересні.

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