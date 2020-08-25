У Зеленського підтвердили: "нормандську" зустріч радників перенесли

В офісі президента України підтвердили інформацію про те, що зустріч радників лідерів держав нормандського формату 28 серпня не відбудеться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

"Зустріч радників лідерів держав – учасниць нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника президента Франції Еммануеля Бонна" - йдеться у повідомленні.

Про нову дату зустрічі поки не повідомляють.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що запланована на 28 серпня зустріч радників глав держав "нормандського формату" скасована через розбіжності за підсумковими документами.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що нормандська зустріч за участі президента РФ Владіміра Путіна можлива до кінця вересня.

"Україна підтримує німецьку позицію, що саміт лідерів має відбутися в кінці вересня", - заявив Зеленський.

Раніше в понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Німеччина та Франція підтримали ініціативу України про "нормандську зустріч" на рівні міністрів закордонних справ. Він сказав, що зустріч може відбутись "орієнтовно у вересні".