Украинская делегация прибыла в Берлин на "нормандскую встречу" на уровне советников

Украинская делегация прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

На переговоры также прибыл руководитель Офиса президента Андрей Ермак. "Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы давали свои компромиссные предложения", - сказал он.

По данным источников "Европейской правды", государства-участники нормандского формата договорились провести эту встречу в Берлине, хотя по очередности переговоры советников должны были пройти в Париже.

Напомним, встреча на уровне советников планировалась на 28 августа, но впоследствии стало известно, что она не состоится, по официальной информации - в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассчитывает на проведение встречи в нормандском формате на уровне министров в сентябре.

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