Британія допоможе ВМС України з розбудовою баз в Очакові і Бердянську

Програма відновлення українського флоту, про яку домовляються Лондон і Київ, передбачає окрім поставок і будівництва кораблів також модернізацію баз ВМС.

Про це йдеться у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

Після російської окупації Криму Україна втратила не лише кораблі, а й основну базу ВМС. Потужностей, наявних в Одесі, недостатньо, щоби розмістити всі кораблі, які має побудувати Україна для забезпечення мінімального захисту.

Через це Україна зараз розбудовує базу в Очакові на Чорному морі та у Бердянську, на Азовському. Втім, є сенс від початку розбудовувати бази таким чином, щоби вони відповідали стандартам НАТО, були здатні приймати кораблі союзників, готові до обміну даними із союзниками тощо.

Британія в рамках переговорів пропонує кредит на максимальну суму 1,25 млрд фунтів і частину цих коштів можна буде використати на модернізації портів та інфраструктуру.

Переговори також ведуться щодо виробництва ракетних катерів для українських Військово-морських сил.