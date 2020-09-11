Великобритания поможет ВМС Украины с развитием баз в Очакове и Бердянске

Программа восстановления украинского флота, о которой договариваются Лондон и Киев, предусматривает, кроме поставок и строительства кораблей, также модернизацию баз ВМС.

Об этом идет речь в статье "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС".

После российской оккупации Крыма Украина потеряла не только корабли, но и основную базу ВМС. Мощностей, имеющихся в Одессе, недостаточно, чтобы разместить все корабли, которые должна построить Украина для обеспечения минимальной защиты.

Поэтому Украина сейчас строит базу в Очакове на Черном море и в Бердянске, на Азовском. Впрочем, есть смысл с самого начала развивать базы таким образом, чтобы они соответствовали стандартам НАТО, были способны принимать корабли союзников, готовы к обмену данными с союзниками и тому подобное.

Великобритания в рамках переговоров предлагает кредит на максимальную сумму 1,25 млрд фунтов и часть этих средств можно будет использовать на модернизации портов и инфраструктуру.

Переговоры также ведутся о производстве ракетных катеров для украинских Военно-морских сил.