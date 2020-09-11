Британія і Україна завершують переговори про ракетні катери

Україна та Велика Британія перебувають на завершальному етапі переговорів щодо виробництва ракетних катерів для українських Військово-морських сил.

Про це йдеться у статті "Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС".

Британія, яка досі не надавала Україна доступ до закупівель озброєння, буде готова отримати всі необхідні погодження у власних регуляторних органах і забезпечити українські ВМС необхідною нам кількістю ракетних катерів. Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

У посольстві Великої Британії в Україні підтвердили, що йдеться саме про програму відновлення флоту, а саме "підтримку суднобудівних потужностей" в Україні.

"Україна матиме можливість спостерігати та навчатися під час побудови перших кораблів у Британії, паралельно з модернізацією власного судновиробництва", – йдеться у коментарі пресвідділу дипмісії.

Йдеться не про звичайну закупівлю, а про локалізоване виробництво кораблів в Україні за технологією та проєктом, який надасть британський виробник. Два перші корпуси будуть виготовлені на британській верфі за участі фахівців українського підприємства-виробника. Надалі все виробництво – від збирання корпусів до оснащення кораблів озброєнням – буде відбуватися в Україні, на верфі, яку уряд обере та погодить із британською стороною.

На фінансування проєкту уряд Сполученого Королівства надасть позику на 10 років на суму до 1,25 млрд британських фунтів ($1,6 млрд за поточним курсом).

Очікується, що відповідну домовленість можуть підписати під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона у жовтні.