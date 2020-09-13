Греція придбає 18 винищувачів "Rafale" та чотири фрегати

Греція анонсувала купівлю 18 нових військових літаків Rafale та чотирьох фрегатів для посилення обороноздатності країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter, про це заявив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у суботу, 12 вересня.

"Наші повітряні сили закуповують 18 винищувачів Rafale, які замінять старіші Mirage. Це винищувачі четвертого покоління. Цей крок посилить нашу здатність до стримування", - цитують прем'єра на офіційній сторінці уряду.

Окрім того, повідомив він, планується придбання гелікоптерів Romeo SH-60 Seahawk, торпед, антитанкових та керованих ракет, а також модернізація фрегатів класу "Гідра".

На додачу, на військову службу у наступні 5 років збираються додатково найняти 15 000 контрактників.

"Рафаль" ("Шквал") - багатоцільовий двохмоторний літак-винищувач, створений французькою компанією Dassault Aviation.

Анонс прем'єра відбувається на тлі значного загострення відносин з Туреччиною через принципові розбіжності у баченні, котра з країн має право на певні морські зони у Східному Середземномор'ї.

Міністри закордонних справ ЄС узгодили на неформальній зустрічі в Берліні в кінці серпня список санкцій проти Туреччини на випадок, якщо Анкара не знизить ескалацію своїх дій в Східному Середземномор'ї, включаючи незаконне буріння нафтових і газових свердловин.

Як повідомили в МЗС Франції, ескалація конфлікту Туреччини з Грецією і Кіпром буде головною темою на засіданні Європейської ради в кінці вересня.

На початку вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Греція і Туреччина погодилися провести технічні переговори задля зниження напруги у регіоні.

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