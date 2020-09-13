Греція придбає 18 винищувачів "Rafale" та чотири фрегати
Греція анонсувала купівлю 18 нових військових літаків Rafale та чотирьох фрегатів для посилення обороноздатності країни.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter, про це заявив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у суботу, 12 вересня.
"Наші повітряні сили закуповують 18 винищувачів Rafale, які замінять старіші Mirage. Це винищувачі четвертого покоління. Цей крок посилить нашу здатність до стримування", - цитують прем'єра на офіційній сторінці уряду.
Окрім того, повідомив він, планується придбання гелікоптерів Romeo SH-60 Seahawk, торпед, антитанкових та керованих ракет, а також модернізація фрегатів класу "Гідра".
На додачу, на військову службу у наступні 5 років збираються додатково найняти 15 000 контрактників.
"Рафаль" ("Шквал") - багатоцільовий двохмоторний літак-винищувач, створений французькою компанією Dassault Aviation.
Анонс прем'єра відбувається на тлі значного загострення відносин з Туреччиною через принципові розбіжності у баченні, котра з країн має право на певні морські зони у Східному Середземномор'ї.
Міністри закордонних справ ЄС узгодили на неформальній зустрічі в Берліні в кінці серпня список санкцій проти Туреччини на випадок, якщо Анкара не знизить ескалацію своїх дій в Східному Середземномор'ї, включаючи незаконне буріння нафтових і газових свердловин.
Як повідомили в МЗС Франції, ескалація конфлікту Туреччини з Грецією і Кіпром буде головною темою на засіданні Європейської ради в кінці вересня.
На початку вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Греція і Туреччина погодилися провести технічні переговори задля зниження напруги у регіоні.
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