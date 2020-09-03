Столтенберг: Греція і Туреччина погодились на переговори щодо східного Середземномор’я

Греція і Туреччина погодилися провести технічні переговори задля зниження градусу конфлікту у східному Середземномор’ї.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга, повідомляє "Європейська правда".

"Після моїх бесід з грецьким і турецьким лідерами обидва союзники погодилися вступити в технічні переговори в НАТО з метою створення механізмів врегулювання конфліктів для зниження ризику інцидентів і аварій в східному Середземномор'ї" - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що Греція і Туреччина є цінними союзниками, і НАТО є важливою платформою для консультацій з усіх питань, які зачіпають спільну безпеку.

"Я залишаюся в тісному контакті з усіма зацікавленими союзниками, щоб знайти рішення напруженості в дусі солідарності НАТО" - зазначив генсек.

У Греції були розбіжності з Туреччиною з цілої низки питань, зокрема це стосується претензій на вуглеводневі ресурси в регіоні, засновані на суперечливих претензіях з приводу протяжності їх континентальних шельфів.

Напруженість загострилася минулого місяця після того, як Анкара відправила судно Oruc Reis для розвідки газу і нафти в спірних регіонах Середземного моря. Сьогодні Туреччина заявила, що продовжує роботу судна до 12 вересня.

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