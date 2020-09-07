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Санкції проти Туреччини будуть головним питання зустрічі лідерів ЄС - Франція

Понеділок, 7 вересня 2020, 14:34

Ескалація конфлікту Туреччини з Грецією і Кіпром буде головною темою на засіданні Європейської ради в кінці вересня, коли будуть розглядатися санкції проти Анкари.

Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Ле Дріан сказав, що він і його колеги в інших країнах ЄС вже обговорили "діапазон репресалій (вид міжнародно-правових санкцій, - ред.), який ми можемо запровадити щодо Туреччини".

Міністри закордонних справ ЄС узгодили на неформальній зустрічі в Берліні в кінці серпня список санкцій проти Туреччини на випадок, якщо Анкара не знизить ескалацію своїх дій в Східному Середземномор'ї, включаючи незаконне буріння нафтових і газових свердловин.

Перший етап стосуватиметься енергетичного сектора Туреччини, тобто компаній, що беруть участь в незаконних буріннях в Східному Середземномор'ї в виняткових економічних зонах Греції і Кіпру.

Ле Дріан закликав президента Туреччини почати переговори про його амбіції в Східному Середземномор'ї до засідання лідерів ЄС.

"Турки повинні показати, що це питання ... може бути обговорено. Якщо це так, ми можемо створити доброчесне коло для всіх проблем, які є на порядку денному", - сказав він

Міністр відмовився конкретизувати, з якими санкціями може зіткнутися Анкара, але сказав, що існує "ціла низка заходів". "У нас чимало варіантів, і він це знає", - сказав Ле Дріан, маючи на увазі Ердогана.

Нагадаємо, нещодавні спроби Туреччини провести дослідження у Східному Середземномор’ї поблизу острова Кастеллорізо призвели до значної напруги у стосунках з Грецією

Греція вважає, що зона поблизу острова Кастеллорізо, де Туреччина хоче здійснювати дослідження, входить до її континентального шельфу. Туреччина називає претензії Греції необґрунтованими та збирається продовжити дослідження.

Детальніше читайте у статті – "На порозі війни: чи може НАТО зупинити конфлікт Греції та Туреччини"

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Туреччина санкції Франція
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