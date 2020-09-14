Мігрантам, яких врятувало судно з українським капітаном, дозволили висадитися в Італії

Мігрантам, яких 40 днів тому врятував данський танкер з капітаном-українцем, дозволили висадитися в Італії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

27 мігрантам із Судану, Чаду, Камеруну, Еритреї та Лівії, серед яких вагітна жінка та неповнолітні, після понад місяця на борту судна дозволили висадитися в Італії 12 серпня. Вони перейшли на борт корабля благодійної організації, яка займається порятунком мігрантів у морі - "Mediterranea Saving Humans", та висадилися у порту Поззало на Сицилії.

"Ось нарешті кінець найдовшій та найганебнішій суперечці в європейській історії судноплавства", - прокоментували в організації.

Мігрантів підібрав танкер Maersk Etienne у Середземному морі ще 2 серпня - невдовзі після того, як їхній човен почав тонути. Командир танкера - 38-річний Володимир Єрошкін з Одеси, він працює на компанію з 2011 року.

Після цього жоден порт не захотів давати судну дозвіл пришвартуватися.

Компанія-оператор танкера стверджує, що підібрала людей на запит мальтійської влади. Мальта заперечує, що це так, та стверджує, що мігрантів підібрали за межами її територіальних вод. Італія та Лівія спершу також відмовлялися прийняти на свій берег врятованих людей.

"Команда зробила усе можливе, щоб забезпечити людям якомога більш нормальні умови, але це все одно не ті умови, які можна комусь пропонувати на такий тривалий час", - коментує представник Maersk Томмі Томассен.

У певний момент на судні почали закінчуватися запаси продовольства, тому що кількість пасажирів непередбачувано зросла, а можливості поповнити запаси у порту вже не було.

Минулого тижня троє мігрантів у відчаї стрибнули за борт і спробували допливти до берега самостійно. Команда знову підібрала їх.

"Ми стоїмо на місці. Зараз у нас немає порту призначення. Ніхто не погоджується прийняти цих людей. Кожного дня вони все більше сильніше відчувають розпач. Ми робимо все, що можемо, щоб гарантувати безпеку і санітарно-гігієнічні умови", - розповів у інтерв'ю ВВС Володимир Єрошкін за день до того, коли питання нарешті вирішили.

Це третій і найдовший цього року випадок у Середземному морі, коли комерційне судно не пускають у жоден порт. Інші інциденти вдавалося владнати за тиждень.

Випадок підняв дискусію щодо ролі комерційних суден у порятунку людей - що вони зобов'язані робити за міжнародним законодавством - в контексті міграційної кризи.

Правозахисники побоюються, що затяжна "одіссея" мігрантів через відмову країн приймати їх може стати небезпечним прецедентом і у майбутньому стримати інші судна від реагування на заклики про допомогу, хоча вони зобов'язані це робити згідно з законодавством.