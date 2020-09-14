Мигрантам, которых спасло судно с украинским капитаном, разрешили высадиться в Италии

Мигрантам, которых 40 дней назад спас датский танкер с капитаном-украинцем в ​​Средиземном море, разрешили высадиться в Италии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

27 мигрантам из Судана, Чада, Камеруна, Эритреи и Ливии, среди которых беременная женщина и несовершеннолетние, после более месяца на борту судна разрешили высадиться в Италии 12 августа. Они перешли на борт корабля благотворительной организации, которая занимается спасением мигрантов в море - "Mediterranea Saving Humans", и сошли на берег в порту Поззало на Сицилии.

"Вот наконец конец самому длинному и позорному спору в европейской истории судоходства", - прокомментировали в организации.

Мигрантов подобрал датский танкер Maersk Etienne еще 2 августа - вскоре после того, как их лодка начала тонуть. Командир танкера - 38-летний Владимир Ерошкин из Одессы, он работает на компанию с 2011 года.

После этого ни один порт не захотел давать судну разрешение пришвартоваться.

Компания-оператор танкера утверждает, что подобрала людей на запрос мальтийских властей. Мальта отрицает, что это так, и утверждает, что мигрантов подобрали за пределами ее территориальных вод. Италия и Ливия сначала также отказывались принять на свой берег спасенных людей.

"Команда сделала все возможное, чтобы обеспечить людям нормальные условия, но это все равно не те условия, которые можно кому-то предлагать на такое длительное время", - комментирует представитель Maersk Томми Томассен.

В определенный момент на судне начали заканчиваться запасы продовольствия, так как количество пассажиров непредсказуемо выросло, а возможности пополнить запасы в порту уже не было.

На прошлой неделе трое мигрантов в отчаянии прыгнули за борт и попытались доплыть до берега самостоятельно. Команда снова подобрала их.

"Мы стоим на месте. Сейчас у нас нет порта назначения. Никто не соглашается принять этих людей. Каждый день они все больше сильнее чувствуют отчаяние. Мы делаем все, что можем, чтобы обеспечить безопасность и санитарно-гигиенические условия", - рассказал Владимир Ерошкин в интервью ВВС, опубликованном за день до того, как вопрос наконец решили.

Это третий и самый длинный в этом году случай в Средиземном море, когда коммерческое судно не пускают ни в один порт. Другие инциденты удавалось решить за неделю.

Случай поднял дискуссию о роли коммерческих судов в спасении людей - что они обязаны делать по международному законодательству - в контексте миграционного кризиса.

Правозащитники опасаются, что затяжная "одиссея" мигрантов из-за отказа стран принимать их может стать опасным прецедентом и в будущем сдержать другие суда от реагирования на призывы о помощи, хотя они обязаны это делать согласно законодательству.