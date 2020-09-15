ЄС вважає Лукашенка незаконним президентом Білорусі

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки заявив, що Європейський Союз не вважає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Жозеп Боррель сказав у вівторок під час виступу в Європейському парламенті, присвяченому ситуації в Білорусі.

"Для нас цілком очевидно: ми вважаємо, що вибори, які пройшли 9 серпня, були сфальсифіковані", - сказав він у вступному слові.

Він додав, що у зв’язку з цим ЄС не вважає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

При цьому Боррель обмовився, сказавши спершу, що "Лукашенко для ЄС - незаконний президент України". Зробивши паузу, він виправився і уточнив, що мова йде, звичайно, про Білорусь.

"Вибачте, Білорусь. Про що я тільки думав? Вибачте. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусі", - сказав Боррель.

Боррель додав, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі, які повинні бути схвалені найближчим часом - до проведення засідання Євроради наступного тижня.

"Якщо ситуація в Білорусі буде погіршуватися, ми будемо розширювати санкції", - резюмував верховний представник ЄС.