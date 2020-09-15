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ЄС вважає Лукашенка незаконним президентом Білорусі

Вівторок, 15 вересня 2020, 12:44

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки заявив, що Європейський Союз не вважає Александра Лукашенка легітимним президентом Білорусі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це Жозеп Боррель сказав у вівторок під час виступу в Європейському парламенті, присвяченому ситуації в Білорусі.

"Для нас цілком очевидно: ми вважаємо, що вибори, які пройшли 9 серпня, були сфальсифіковані", - сказав він у вступному слові. 

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Він додав, що у зв’язку з цим ЄС не вважає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

При цьому Боррель обмовився, сказавши спершу, що "Лукашенко для ЄС -  незаконний президент України". Зробивши паузу, він виправився і уточнив, що мова йде, звичайно, про Білорусь. 

"Вибачте, Білорусь. Про що я тільки думав? Вибачте. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусі", - сказав Боррель. 

Боррель додав, що ЄС готує персональні санкції щодо Білорусі, які повинні бути схвалені найближчим часом - до проведення засідання Євроради наступного тижня. 

"Якщо ситуація в Білорусі буде погіршуватися, ми будемо розширювати санкції", - резюмував верховний представник ЄС.

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Білорусь Боррель
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