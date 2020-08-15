Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, коментуючи звернення Лукашенка до Путіна, назвав Александра Лукашенка "колишнім президентом Білорусі".

Таке формулювання Лінкявічюс використав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Колишній президент Білорусі зараз просить Путіна про допомогу. Проти кого? Проти власних людей, що несуть квіти на вулиці? Це дійсно велика закордонна змова - жити в паралельному світі з готовністю пожертвувати всім", - написав Лінкявічюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Нагадаємо, 15 серпня Лукашенко заявив, що треба зв'язатися з президентом РФ Владіміром Путіним, оскільки ситуація в Білорусі містить елементи зовнішнього втручання і є загрозливою і для Росії.

"Захист сьогодні Білорусі - це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди", - заявив Лукашенко.

На думку Лукашенка, проти Білорусі почалась агресія, організована з-за кордону, в тому числі з держав ЄС і з України.

Пізніше стало відомо про телефонну розмову Лукашенка з Путіним.