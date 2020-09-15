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Зеленський у стратегії нацбезпеки дав вказівку приєднатися до ПДЧ у НАТО

Вівторок, 15 вересня 2020, 14:45

У новій стратегії національної безпеки, яку президент Володимир Зеленський ввів у дію в понеділок, є вказівка отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства у НАТО.

Про це йдеться у статті "Донбас як Крим: на що дав згоду Зеленський у новій безпековій стратегії України".

Як зазначається, абревіатура НАТО в новій стратегії зустрічається вдвічі рідше, ніж в аналогічному документі попередньої редакції, однак амбітність цих згадок стала помітно більшою.

Одним з ключових напрямів гарантування національної безпеки є "розвиток особливого партнерства з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства України в НАТО", при цьому набуття повноправного членства у блоці визначене як "стратегічний курс держави".

У попередній стратегії розраховували на "розвиток особливого партнерства з НАТО".

Однак з урахуванням того, що Україна перевиконала плани зближення з Альянсом, у новій стратегії визначено нові цілі:

- досягти у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Збройних Сил України та інших складових сектору безпеки і оборони з відповідними структурами держав Альянсу;

 - суттєво активізувати реформи, які необхідно впровадити з метою досягнення відповідності критеріям членства в НАТО у рамках імплементації річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО;

 - отримати запрошення та приєднатися до Плану дій щодо членства в НАТО.

Водночас до стратегії взагалі не увійшло прагнення України до участі у формуванні стратегії оновлення НАТО, відомою також як  #NATO2030 або NATO reflection process.

"А це має бути пріоритетом України, якщо ми бачимо для себе місце у майбутньому Альянсі! Лишається сподіватися, що і без фіксації цього напрямку в стратегії робота у цій сфері не припиниться" - йдеться у статті.

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