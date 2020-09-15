Зеленский в Стратегии нацбезопасности дал указание присоединиться к ПДЧ в НАТО

В новой Стратегии национальной безопасности, которую президент Владимир Зеленский ввел в действие в понедельник, есть указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО.

Об этом говорится в статье "Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины".

Как отмечается, аббревиатура НАТО в новой стратегии встречается вдвое реже, чем в аналогичном документе предыдущей редакции, однако амбициозность этих упоминаний стала заметно больше.

Одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности является "развитие особого партнерства с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения полноправного членства Украины в НАТО", при этом обретение полноправного членства в блоке определено как "стратегический курс государства".

В предыдущей стратегии рассчитывали на "развитие особого партнерства с НАТО".

Однако с учетом того, что Украина перевыполнила планы сближения с Альянсом, в новой стратегии определены новые цели:

- достичь в максимально сжатые сроки достаточной взаимосовместимости Вооруженных Сил Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами государств Альянса;

- существенно активизировать реформы, которые необходимо внедрить с целью достижения соответствия критериям членства в НАТО в рамках реализации годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина – НАТО;

- получить приглашение и присоединиться к Плану действий по членству в НАТО.

В то же время в стратегию вообще не вошло стремление Украины к участию в формировании стратегии обновления НАТО, известной также как #NATO2030 или NATO reflection process.

"А это должно быть приоритетом Украины, если мы видим для себя место в будущем Альянсе! Остается надеяться, что и без фиксации этого направления в стратегии работа в этой сфере не прекратится", - говорится в статье.