ЄС затвердить аналог "акту Магнітського" якомога швидше - Єврокомісія

У Раді ЄС триває обговорення глобального санкційного режиму, який має стати еквівалентом "закону Магнітського" у США, і він буде ухвалений "якомога швидше".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у середу на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Набіла Массралі.

У середу глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті нагадала, що ЄК виступила з пропозицією глобального санкційного режиму, який має стати відповіддю на серйозні порушення прав людини.

Речниця Єврокомісії запевнила, що санкційний режим буде затверджено "так швидко, наскільки це можливо".

"Права людини посилено піддаються загрозам. Як ви знаєте, у нас є пропозиція щодо глобального санкційного режиму ЄС, яка на цей момент проходить обговорення в Раді ЄС. Вона буде схвалена так швидко, наскільки це можливо", - сказала Массралі, додавши, що в процесі затвердження є "добрий прогрес".

"Що стосується дискусій, які відбувається в Раді, мені важко вам сказати, у чому проблема, і чому він не рухається так швидко, якби ви хотіли. Але речі рухаються у правильному напрямку, всі залучені важко працюють, щоб гарантувати, що санкційний режим працюватиме", - додала вона.

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста, який розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.