ЄС запускає роботу над глобальним санкційним режимом, еквівалентним "закону Магнітського"

Рада ЄС погодилась запустити підготовчу роботу над глобальним санкційним режимом, який має стати еквівалентом "закону Магнітського" у США.

Про це заявив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель після засіданні Ради ЄС у закордонних справах, повідомляє "Європейська правда".

"На прохання кількох держав-членів ми погодилися запустити підготовчу роботу над глобальним санкційним режимом, який має стати відповіддю на серйозні порушення прав людини і буде ЄС-івським еквівалентом так званого "закону Магнітського" США" - сказав він.

За словами Борреля, Європейська служба зовнішньої дії підготує документи з метою розробки еквіваленту цього закону.

"Це стане вагомим кроком у тому, що підтвердити лідерство ЄС у глобальних процесах щодо прав людини" заявив Боррель.

Нагадаємо, у березні цього року члени Європарламенту підтримали резолюцію, що закликає до нових санкцій для покарання державних і недержавних суб'єктів, відповідальних за грубі порушення прав людини.

Новий режим санкцій зміцнив би роль ЄС як глобального гравця щодо прав людини і повинен символічно носити ім'я Сергєя Магнітського, заявили депутати.

Санкції проти фігурантів так званого "списку Магнітського" вже схвалили Латвія, Литва, Естонія, Канада, Велика Британія та США.

"Закон Магнітського" отримав свою назву за ім'ям загиблого в 2009 році в російській в'язниці юриста, який розкрив фінансові махінації російських посадових осіб і громадян, в результаті яких було присвоєно 260 млн доларів з грошей платників податків. Магнітський був затриманий, провів 358 днів в ув'язненні і був підданий тортурам, а потім помер у в'язниці.