ЕС утвердит аналог "акта Магнитского" как можно быстрее - Еврокомиссия

В Совете ЕС продолжается обсуждение глобального санкционного режима, который должен стать эквивалентом "закона Магнитского" в США, и он будет принят "как можно быстрее".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в среду на брифинге в Брюсселе заявила представительница Еврокомиссии Набила Массрали.

В среду глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте напомнила, что ЕК выступила с предложением глобального санкционного режима, который должен стать ответом на серьезные нарушения прав человека.

Представитель Еврокомиссии заверила, что санкционный режим будет утвержден "так быстро, насколько это возможно".

"Права человека усиленно подвергаются угрозам. Как вы знаете, у нас есть предложение по глобальному санкционному режиму ЕС, на данный момент оно проходит обсуждение в Совете ЕС. Оно будет одобрено так быстро, насколько это возможно", - сказала Массрали, добавив, что в процессе утверждения есть "хороший прогресс".

"Что касается дискуссий, которые происходят в Совете, мне трудно вам сказать, в чем проблема, и почему они не движутся так быстро, как бы вы хотели. Но вещи движутся в правильном направлении, все привлеченные тяжело работают, чтобы гарантировать, что санкционный режим будет работать", - добавила она.

"Закон Магнитского" получил свое название по имени погибшего в 2009 году в российской тюрьме юриста, который раскрыл финансовые махинации российских должностных лиц и граждан, в результате которых было присвоено 260 млн долларов из денег налогоплательщиков. Магнитский был задержан, провел 358 дней в заключении и был подвергнут пыткам, а затем умер в тюрьме.