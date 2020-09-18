Франція дозволить в'їзд розлученим через коронавірус партнерам

Міністерство закордонних справ Франції оголосило, що зовсім скоро надасть дозвіл на в'їзд в країну іноземним громадянам, які мають партнерів у Франції, але не перебувають в офіційному шлюбі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Від початку пандемії коронавірусу сотні закоханих пар не можуть возз'єднатися через закриття кордонів. Це дало початок міжнародній кампанії "Love is not tourism" в соцмережах, учасники якої - інтернаціональні пари - вже багато місяців не можуть побачитися один з одним.

Після зняття карантину Франція поступово відкрила кордони з країнами Євросоюзу та іншими державами, але більшості іноземців в'їзд в країну залишається заборонений. І якщо члени сімей можуть скористатися процедурою репатріації, щоб побачити своїх родичів у Франції, то незареєстрованим у шлюбі парам зробити це було в принципі неможливо.

З середини серпня французьке МЗС оголосило, що починає приймати запити на в'їзд в країну для возз'єднання з партнером. Однак процедура видачі дозволу на в'їзд є складною, оскільки без офіційної реєстрації шлюбу дуже важко довести, що такий "цивільний шлюб" не є фіктивним.

Для цього необхідно надати докази тривалого знайомства або документи про попередні приїзди до Франції.

Перші дозволи на в'їзд для громадян цієї категорії будуть видані на наступному тижні, запевнили агентство France Presse в МЗС Франції.