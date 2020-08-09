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Німеччина дозволила возз'єднання неодружених пар, розлучених коронавірусом

Неділя, 9 серпня 2020, 14:19

Німеччина дозволить партнерам, які не перебувають у шлюбі, і були розділені обмеженнями на поїздки через коронавірус, знову побачити один одного - за умови, що пари зможуть довести свої відносини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Громадяни зі списку "третіх країн", що не входять в ЄС, зможуть поїхати в Німеччину з понеділка, якщо у них там є партнер.

Партнери з окремого списку регіонів і країн "високого ризику" також будуть допущені, але повинні будуть пройти обов'язкове тестування і будуть поміщені в карантин до отримання негативного результату тесту. Серед країн в списку високого ризику США, Туреччина та Іран.

Пари повинні будуть надати докази своїх тривалих відносин або з попереднім спільним проживанням за кордоном, або з документально підтвердженою попередньою особистою зустріччю в Німеччині.

Партнер, який проживає в Німеччині, також повинен буде надати офіційне запрошення для відвідування, і пара повинна підписати спільну заяву, що підтверджує існування їхніх стосунків.

Крім того, в кожній федеральній землі можуть бути окремі правила, що стосуються карантину і обов'язкового тестування, які можуть застосовуватися до прибулих з "третіх країн".

Нагадаємо, у Німеччині третій день поспіль фіксують понад тисячу нових випадків коронавірусу, чого не відбувалося з початку травня.

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