Франция разрешит въезд разлученным из-за коронавируса партнерам

Министерство иностранных дел Франции объявило, что совсем скоро предоставит разрешение на въезд в страну иностранным гражданам, которые имеют партнеров во Франции, но не состоят в официальном браке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

С начала пандемии коронавируса сотни влюбленных пар не могут воссоединиться из-за закрытия границ. Это дало начало международной кампании "Love is not tourism" в соцсетях, участники которой - интернациональные пары - уже много месяцев не могут увидеться друг с другом.

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После снятия карантина Франция постепенно открыла границы со странами Евросоюза и другими государствами, но большинству иностранцев въезд в страну остается запрещен. И если члены семей могут воспользоваться процедурой репатриации, чтобы увидеть своих родственников во Франции, то незарегистрированным в браке парам сделать это было в принципе невозможно.

С середины августа французский МИД объявил, что начинает принимать запросы на въезд в страну для воссоединения с партнером. Однако процедура выдачи разрешения на въезд является сложной, поскольку без официальной регистрации брака очень трудно доказать, что такой "гражданский брак" не является фиктивным.

Для этого необходимо предоставить доказательства длительного знакомства или документы о предыдущих приездах во Францию.

Первые разрешения на въезд для граждан этой категории будут выданы на следующей неделе, заверили агентство France Presse в МИД Франции.