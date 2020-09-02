Литва звинуватила російську владу у отруєнні Навального

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, який представляє офіційну позицію держави на світовій арені, стверджує, що вину за отруєння Навального необхідно покладати на російську владу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник литовського МЗС заявив у середу, після офіційного підтвердження того, що Навального отруїли речовиною з групи "Новічок".

"Шокований новиною про те, що лідер опозиції РФ Навальний був отруєний "Новічком", - написав Лінкявічюс у Твіттері.

Міністр наголосив, що ця отрута не є доступною пересічним злочинцям.

"Ви не можете купити це в аптеці. За цим стоїть російська влада", - заявив міністр

Лінас Лінкявічюс також заявив, що Росія перейшла дуже багато меж, які досі вважалися "червоними лініями", і має бути покарана.

"Ті, хто відповідальні за такий цинічний злочин – мають понести відповідальність. Небагато червоних ліній лишилося не перейденими", - заявив він.

Як повідомлялося, у середу німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком". Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.