Литва обвинила российские власти в отравлении Навального

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который представляет официальную позицию государства на мировой арене, утверждает, что вину за отравление Навального необходимо возлагать на российские власти.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава литовского МИД заявил в среду, после официального подтверждения того, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

"Шокирован новостью о том, что лидер оппозиции РФ Навальный был отравлен Новичком", - написал Линкявичюс в твиттере.

Министр отметил, что этот яд недоступен рядовым преступникам.

"Вы не можете купить это в аптеке. За этим стоит российская власть", - заявил министр

Линас Линкявичюс также заявил, что Россия перешла очень многие черты, которые до сих пор считались "красными линиями", и должна быть наказана.

"Те, кто ответственен за такое циничное преступление, должны понести ответственность. Немного красных линий осталось не перейденными", - заявил он.

Как сообщалось, в среду немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.