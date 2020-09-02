Російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального

МЗС Німеччини викликало російського посла Сергєя Нечаєва у зв'язку з появою нової інформації у справі про отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.

Зокрема, як заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, Міністерство закордонних справ має намір проінформувати посла Росії про результати розслідування отруєння Навального.

За даними російських ЗМІ, автомобіль посла РФ виїхав з будівлі посольства приблизно о 16.10 за місцевим часом.

"Йому в черговий раз було передано прохання федерального уряду повністю і прозоро пояснити підґрунтя цього тепер уже доведеного отруєння Алексєя Навального", - заявив міністр закордонних справ Гайко Маас після візиту посла.

Як повідомлялося, в німецькому уряді заявили про "недвозначні докази" наявності хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок" в організмі російського опозиціонера.

Федеральний уряд обіцяє обговорити "відповідну спільну реакцію" зі своїми партнерами в ЄС і НАТО.

У Кремлі поки заявляють, що ще не отримували від німецьких партнерів будь-яких даних щодо отруєння Навального.