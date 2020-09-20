Словаччина: прем’єра звинуватили у зв’язках із збанкрутілою фінустановою

Опозиція звинувачує словацького прем’єр-міністра Ігора Матовича та його родину в отриманні коштів від збанкрутілої фінустанови Arca Capital.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality.sk.

Колишній прем'єр-міністр і глава опозиційної партії "Голос-соціальна демократія" Пітер Пеллегріні заявив, що родина чинного голови словацького уряду отримала кошти від збанкрутілої Arca Capital.

За його інформацією, мова йде про суму у 10 млн євро, які були виплачені після оголошення про банкрутство в обхід інтересів інших вкладників.

Сам Матович спростовує отримання коштів. За його словами, його дружина дійсно інвестувала у цю компанію, проте меншу суму – 600 тис євро, однак так і не отримала цих коштів. "Ми очікуємо на погашення наших векселів, так само, як і інші вкладники",- зазначив Матович.

В опозиції, втім, незадоволені цією відповіддю, наголосивши, що прем’єр не надав жодних доказів своїх слів.

Нагадаємо, це не перший скандал, в який попав голова словацького уряду. Влітку університет Коменського у Братиславі визнав дипломну роботу прем’єр-міністра Ігоря Матовича, на чию адресу лунають звинувачення у плагіаті, невідповідною належним критеріям.

Про це можна почитати у статті "Прем'єр-плагіатор: що загрожує кар'єрі "словацького Зеленського".