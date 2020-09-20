Словакия: премьера обвинили в связях с обанкротившимся финучреждением

Оппозиция обвиняет словацкого премьер-министра Игоря Матовича и его семью в получении средств от обанкротившейся финучреждения Arca Capital.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality.sk.

Бывший премьер-министр и глава оппозиционной партии "Голос-социальная демократия" Питер Пеллегрини заявил, что семья действующего главы словацкого правительства получила средства от обанкротившейся Arca Capital.

По его информации, речь идет о сумме в 10 млн евро, которые были выплачены после объявления о банкротстве в обход интересов других вкладчиков.

Сам Матович опровергает получения средств. По его словам, его жена действительно инвестировала в эту компанию, однако меньшую сумму - 600 тыс евро, однако так и не получила этих средств.

"Мы ожидаем погашения наших векселей, так же, как и другие вкладчики", - отметил Матович.

В оппозиции, впрочем, недовольны этим ответом, отметив, что премьер не предоставил никаких доказательств своих слов.

Напомним, это не первый скандал, в который попал председатель словацкого правительства. Летом университет Коменского в Братиславе нал дипломную работу премьер-министра Игоря Матовича, в чей адрес звучат обвинения в плагиате, не соответствующей критериям.

Об этом можно почитать в статье "Премьер-плагиатор: что грозит карьере "словацкого Зеленского".