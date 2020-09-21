У США затримали жінку, яка, ймовірно, надіслала Трампу конверт з рицином 

У США затримали жінку, яка, ймовірно, надіслала президентові Дональду Трампу листа з отрутою рицин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Жінку затримали на кордоні з Канади до США у штаті Нью-Йорк. Повідомляється, що у неї була з собою вогнепальна зброя. Прокуратура Вашингтона готує обвинувачення проти неї.

Як повідомлялося раніше, на початку минулого тижня правоохоронці перехопили адресований Трампові пакунок з отруйною речовиною рицин - уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж потрапити в адміністрацію президента.

Наявність рицину підтвердили два тести. Вважалося, що посилка, ймовірно, відправлена з Канади.

Згодом ФБР підтвердило цю інформацію, заявивши, що веде розслідування.

Повідомляється також, що розслідують ще кілька випадків надсилання таких пакунків - до Техасу, і вони, можливо, пов’язані з тим самим відправником.

Речниця Міністерства громадської безпеки Канади Мері-Ліз Пауер повідомила, що у Канаді знають про ці повідомлення та вже ведуть розслідування.

"Правоохоронці Канади тісно співпрацюють зі своїми американськими колегами. Оскільки розслідування в активній стадії, ми зараз не можемо надавати інші деталі", - розповіла вона.

Рицин є білковим токсином рослинного походження, що у шість раз отруйніший за цианід калію. Навіть 500 мікрограмів речовини вже є смертельною дозою. Відомо про використання рицину спецслужбами, в тому числі радянською.