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У США затримали жінку, яка, ймовірно, надіслала Трампу конверт з рицином 

Понеділок, 21 вересня 2020, 09:18

У США затримали жінку, яка, ймовірно, надіслала президентові Дональду Трампу листа з отрутою рицин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Жінку затримали на кордоні з Канади до США у штаті Нью-Йорк. Повідомляється, що у неї була з собою вогнепальна зброя. Прокуратура Вашингтона готує обвинувачення проти неї. 

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Як повідомлялося раніше, на початку минулого тижня правоохоронці перехопили адресований Трампові пакунок з отруйною речовиною рицин - уся пошта для Білого дому сортується та перевіряється на виїзній установці, перш ніж потрапити в адміністрацію президента. 

Наявність рицину підтвердили два тести. Вважалося, що посилка, ймовірно, відправлена з Канади.

Згодом ФБР підтвердило цю інформацію, заявивши, що веде розслідування.

Повідомляється також, що розслідують ще кілька випадків надсилання таких пакунків - до Техасу, і вони, можливо, пов’язані з тим самим відправником. 

Речниця Міністерства громадської безпеки Канади Мері-Ліз Пауер повідомила, що у Канаді знають про ці повідомлення та вже ведуть розслідування. 

"Правоохоронці Канади тісно співпрацюють зі своїми американськими колегами. Оскільки розслідування в активній стадії, ми зараз не можемо надавати інші деталі", - розповіла вона. 

Рицин є білковим токсином рослинного походження, що у шість раз отруйніший за цианід калію. Навіть 500 мікрограмів речовини вже є смертельною дозою. Відомо про використання рицину спецслужбами, в тому числі радянською.

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