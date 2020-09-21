В США задержали женщину, вероятно, отправившую Трампу конверт с рицином

В США задержали женщину, которая, вероятно, направила президенту Дональду Трампу письмо с ядом рицином.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Женщину задержали на границе Канады и США в штате Нью-Йорк. Сообщается, что у нее было с собой огнестрельное оружие. Прокуратура Вашингтона готовит обвинение.

Как сообщалось ранее, в начале прошлой недели правоохранители перехватили адресованный Трампу пакет с ядовитым веществом рицин - вся почта для Белого дома сортируется и проверяется на выездной установке, прежде чем попасть в администрацию президента.

Наличие рицина подтвердили два теста. Считалось, что посылка, вероятно, была отправлена из Канады.

Впоследствии ФБР подтвердило эту информацию, заявив, что еще ведет расследование.

Сообщается также, что расследуют еще несколько случаев передачи таких пакетов - в Техасе, и они, возможно, связаны с тем же отправителем.

Пресс-секретарь Министерства общественной безопасности Канады Мэри-Лиз Пауэр сообщила, что в Канаде знают об этих письмах и уже ведут расследование.

"Правоохранители Канады тесно сотрудничают со своими американскими коллегами. Поскольку расследование в активной стадии, мы сейчас не можем предоставлять другие детали", - рассказала она.

Рицин - белковый токсин растительного происхождения, в шесть раз ядовитее цианида калия. Даже 500 микрограммов вещества уже являются смертельной дозой. Известно об использовании рицина спецслужбами, в том числе советской.