Німці більше бояться Трампа, аніж коронавірусу – опитування

Політика президента США Дональда Трампа турбує німців набагато більше, ніж ризики серйозної хвороби чи можливість зараження коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить результати дослідження німецької страхової компанії R + V Versicherung AG, розміщеного на їх сайті.

Наслідки політики Трампа лякають 53% німців. Вперше з 2018 року цей ризик став ключовим у німців. Як зазначається, такий результат характерний, як на Заході, так і на Сході країни, як серед чоловіків, так і серед жінок.

Незважаючи на пандемію, страх перед серйозними захворюваннями досить низький – 32%. Аналогічний результат – боязнь захворіти на коронавірусну інфекцію.

Куди більше німців непокоїть економічні наслідки пандемії – 51% респондентів бояться, що вартість життя зросте і що платники податків будуть вимушені заплатити за вирішення боргової кризи в ЄС. А ще 49% німців бояться рецесії економіки.

Ще 42% німців серед своїх побоювань назвали можливість появи нових пандемій – такий страх вперше з’являється в опитуваннях.

При цьому, німці не бояться що пандемія та карантинне життя призведе до руйнування їхніх родин – про таке побоювання заявило лише 18% респондентів. Показово, що німці стали набагато менше боятися мігрантів – якщо рік тому про такий страх говорило 52% німців, то тепер – 42%.