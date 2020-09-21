Міністр охорони здоров'я Чехії подав у відставку на тлі спалаху коронавірусу

Міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех оголосив про свою відставку на пресконференції в понеділок вранці і вже подав прохання прем'єр-міністру Андрію Бабішу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Я вирішив піти з поста міністра охорони здоров'я. Я вже подав заяву про відставку прем'єр-міністру", - сказав Войтех.

Він як і раніше буде членом нижньої палати парламенту і зосередиться на сфері охороні здоров'я.

За словами Войтеха, Чехія добре впоралася з першою хвилею коронавірусу. "Ми займаємося цим уже дев'ятий місяць. Я думаю, що всі мої колеги і я зробили все можливе, щоб захистити наших громадян від інфекції. Ми справилися з першою хвилею добре, ставши прикладом в Європі", - додав Войтех.

Чеська опозиція в останні тижні закликала Войтеха піти у відставку через різке збільшення числа нових інфекцій в країні.

В офісі глави уряду повідомили, що новим міністром охорони здоров'я стане Роман Прумила.

Нагадаємо, 18 вересня у Чехії вперше з початку епідемії виявили понад 3 тисячі випадків коронавірусу за добу – і це на наступний день, коли в країні вперше зафіксували понад 2 тисячі випадків.

У Чеській Республіці спостерігається один з найбільших сплесків коронавірусної інфекції в Європі.

З поправкою на чисельність населення тільки Іспанія і Франція в цьому місяці спостерігали більший стрибок захворюваності серед країн ЄС.

Уряд Чехії відреагував на сплеск захворюваності посиленням заходів, включаючи обмеження годин роботи барів з п'ятниці, заборону стоячих заходів в закритих приміщеннях і розширення використання масок в школах.