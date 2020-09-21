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Министр здравоохранения Чехии подал в отставку на фоне вспышки коронавируса

Понедельник, 21 сентября 2020, 11:56

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех объявил о своей отставке на пресс-конференции в понедельник утром и уже подал прошение премьер-министру Андрею Бабишу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Я решил уйти с поста министра здравоохранения. Я уже подал заявление об отставке премьер-министру", - сказал Войтех.

Он по-прежнему будет членом нижней палаты парламента и сосредоточится на сфере здравоохранения.

По словам Войтеха, Чехия хорошо справилась с первой волной коронавируса. "Мы занимаемся этим уже девятый месяц. Я думаю, что все мои коллеги и я сделали все возможное, чтобы защитить наших граждан от инфекции. Мы справились с первой волной хорошо, став примером в Европе", - добавил Войтех.

Чешская оппозиция в последние недели призвала Войтеха уйти в отставку из-за резкого увеличения числа новых случаев инфекции в стране.

В офисе главы правительства сообщили, что новым министром здравоохранения станет Роман Прумила.

Напомним, 18 сентября в Чехии впервые с начала эпидемии выявили более 3000 случаев коронавируса в сутки - и это на следующий день, когда в стране впервые зафиксировали более 2000 случаев.

В Чешской Республике наблюдается один из крупнейших всплесков коронавирусной инфекции в Европе.

С поправкой на численность населения только Испания и Франция в этом месяце наблюдали больший скачок заболеваемости среди стран ЕС.

Правительство Чехии отреагировало на всплеск заболеваемости усилением мер, включая ограничение часов работы баров с пятницы, запрет мероприятий в закрытых помещениях и расширение использования масок в школах.

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