Чехія вийшла на друге місце у Європі за темпами поширення вірусу

Чехія опинилася на другому місці у Європі за швидкістю зростання кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це свідчать останні дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, на які багато країн орієнтуються для визначення своїх списків "червоної" та "зеленої зони".

Ще минулого тижня на другому місці була Франція, але протягом вихідних Чехія обійшла її.

Кількість нових заражень на 100 тисяч населення у Чехії досягла 193. У Франції цей показник зараз становить 186. На першому місці залишається Іспанія - з показником понад 300 заражень на 100 000 населення.

З-поміж сусідів Чехії, найбільший показник кількості нових заражень в Угорщині - 103 на 100 тисяч населення, а в решті - суттєво нижчий: 26 - у Німеччині, 21 - у Польщі, 37 - у Словаччині.

Як вже повідомлялося, на тлі стрімкого зростання кількості заражень подав у відставку міністр охорони здоров’я Чехії Адам Войтех.

18 вересня у 10-мільйонній Чехії вперше з початку епідемії виявили більше 3 тисяч випадків коронавірусу за добу – на наступний день після того, коли в країні вперше зафіксували понад 2 тисячі випадків.