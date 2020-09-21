Чехия вышла на второе место в Европе по темпам распространения вируса

Чехия оказалась на втором месте в Европе по скорости роста заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом свидетельствуют последние данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, на которые многие страны ориентируются при определении своих списков "красной" и "зеленой зон".

Еще на прошлой неделе на втором месте была Франция, но за выходные Чехия обошла ее.

Количество новых заражений на 100 000 населения в Чехии достигло 193. Во Франции этот показатель сейчас составляет 186. На первом месте остается Испания - с показателем более 300 заражений на 100 000 населения.

Среди соседей Чехии наибольший показатель количества новых заражений в Венгрии - 103 на 100 000 населения, а в остальных - существенно ниже: 26 в Германии, 21 в Польше, 37 в Словакии.

Как уже сообщалось, на фоне стремительного роста количества заражений подал в отставку министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

18 сентября в десятимиллионной Чехии впервые с начала эпидемии обнаружили более 3 тысяч случаев коронавируса за сутки - на следующий день после того, как в стране впервые зафиксировали более 2000 случаев.