Дипломата, що вів Мінські переговори, відправили послом у Швецію
Понеділок, 21 вересня 2020, 20:32
Президент Володимир Зеленський призначив послом у Швеції Андрія Плахотнюка.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.
"Призначити Плахотнюка Андрія Миколайовича надзвичайним повноважним послом України в Королівстві Швеція" - йдеться у тексті указу.
За кордоном Андрій Плахотнюк, який є кар’єрним дипломатом, працював у посольстві України в Китайській Народній Республіці.
У минулому він очолював департамент МЗС щодо протидії загрозам з боку РФ. Зараз є головою шостого територіального департаменту МЗС. Він відповідав за мінські переговори з боку МЗС.
Варто зазначити, що наступного року Швеція головує в ОБСЄ.
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