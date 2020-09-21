Дипломата, который вел Минские переговоры, отправили послом в Швецию

Президент Владимир Зеленский назначил послом в Швеции Андрея Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция" - говорится в тексте указа.

За рубежом Андрей Плахотнюк, который является карьерным дипломатом, работал в посольстве Украины в Китайской Народной Республике.

В прошлом он возглавлял департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. Сейчас является главой шестого территориального департамента МИД. Он отвечал за минские переговоры со стороны МИД.

Стоит отметить, что в следующем году Швеция председательствует в ОБСЕ.