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Дипломата, который вел Минские переговоры, отправили послом в Швецию

Понедельник, 21 сентября 2020, 20:32

Президент Владимир Зеленский назначил послом в Швеции Андрея Плахотнюка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресслужбу президента.

"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным полномочным послом Украины в Королевстве Швеция" - говорится в тексте указа.

За рубежом Андрей Плахотнюк, который является карьерным дипломатом, работал в посольстве Украины в Китайской Народной Республике.

В прошлом он возглавлял департамент МИД по противодействию угрозам со стороны РФ. Сейчас является главой шестого территориального департамента МИД. Он отвечал за минские переговоры со стороны МИД.

Стоит отметить, что в следующем году Швеция председательствует в ОБСЕ.

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