Розмова Макрона і Путіна про отруєння Навального була "діалогом глухих" - Le Monde

Телефонна розмова президентів Франції та Росії щодо Алєксєя Навального ознаменувався неодноразовими запереченнями Владіміра Путіна про отруєння опонента.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише французьке видання Le Monde.

"За нашою інформацією, мав місце справжній діалог глухих, що лише частково відображено в двох комюніке, поширених Кремлем і Єлисейським палацом. Тому в даний час Париж вступає в нову фазу консультацій з Берліном", - пише видання.

Телефонна розмова Путіна і Макрона відбулася 14 вересня з ініціативи французької сторони. Під час бесіди, за даними Le Monde, російський президент презирливо говорив про Навального, вважаючи його простим порушником спокою в Інтернеті.

Путін також заявив, що Навальний здійснював незаконні дії і використовував свій Фонд боротьби з корупцією для шантажу певних виборних посадових осіб. Фонд відомий своїми розслідуваннями марнотратного способу життя російських чиновників.

Макрон у свою чергу чітко наголосив, що "Новічок" не міг бути використаний приватною організацією і що Росія має надати офіційні пояснення.

В офіційному комюніке Єлисейського палацу вказувалося, що Франція поділяє висновки європейських партнерів про те, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок", порушивши таким чином і міжнародне законодавство щодо застосування хімічно зброї.

Як повідомлялося, був застосований новий, більш смертоносний варіант "Новічка", який має більш повільну дію і від якого Навальний мав померти ще в літаку.

14 вересня речник німецького уряду повідомив, що лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

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