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Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

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Ще дві лабораторії підтвердили, що Навальний був отруєний "Новічком"

Понеділок, 14 вересня 2020, 11:30

Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального нервовим агентом з групи "Новічок".

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда".

"Організація з заборони хімічної зброї включилася в аналіз доказів. Крім того, ще дві міжнародні лабораторії надали виявлення нервового агента з групи "Новічок" в якості причини отруєння" - написав він у Твіттері.

В заяві німецького уряду наголошується, що тепер вже три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що причиною отруєння Навального стала нервово-паралітична речовина з групи "Новічок".

"Ми знову закликаємо Росію пояснити, що сталося. Ми знаходимося в тісному контакті з нашими європейськими партнерами щодо подальших кроків" - йдеться у заяві.

На початку вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Факт отруєння підтвердила лабораторія Бундесверу.

Німецькі ЗМІ з посиланням на джерела серед причетних до розслідування повідомили, що Алексєя Навального отруїли покращеним типом цього нервового агента, від якого він мав померти ще в літаку.

Низка лідерів країн та глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

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