Навального отруїли новим типом "Новічка", він мав померти в літаку – ЗМІ

Російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли покращеним типом нервового агента "Новічок", від якого він мав померти ще в літаку.

Про це повідомила німецька газета Zeit з посиланням на джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що йдеться про варіант "Новічка", про який світ не знав до цього нападу, але який, як стверджується, є більш агресивним і смертоносним, ніж усі відомі відгалуження сімейства "Новічок". Вчені виявили відповідні сліди на руках Навального і на шийці пляшки з водою, з якої він пив.

Цей новий варіант "Новічка" має повільнішу дію, ніж раніше відомий.

Німецькі фахівці підозрюють, що один з агентів російської внутрішньої секретної служби, ФСБ, який стежив за Навальним, або спеціально переправлений представник спецслужби підсипали отруту в чай або залишили її на поверхні чашки.

Вважається, що Навальний мав загинути на борту літака. Те, що він досі живий, кажуть у Берліні, пояснюється лише ланцюгом щасливих обставин, таких як швидка реакція пілота, який здійснив вимушену посадку, і лікарів в Омську, які негайно ввели Навальному антидот атропін.

Німецькі експерти вважають, що операція з такою смертельною і складною отрутою могла бути проведена тільки спецслужбами.

"Двокомпонентна отрута потребує спеціальної лабораторії і не може контролюватися звичайними злочинцями. Німецькі спецслужби також вважають немислимим, щоб іноземна спецслужба діяла на російській землі - під наглядом ФСБ, яка пильно стежила за Навальним. Усе це залишає тільки один правдоподібний висновок: саме Кремль віддав наказ прибрати з дороги небажаного критика", - зазначає видання.

Нагадаємо, глави МЗС країн G7 вимагають від Росії негайно прояснити, хто несе відповідальність за отруєння опозиціонера Навального, і покарати винних.

Раніше Німеччина поінформувала партнерів по G7 про те, що клінічні та токсикологічні дослідження німецьких медичних фахівців і спеціальної лабораторії Бундесверу показали, що Навальний став жертвою нападу із застосуванням хімічної нервово-паралітичної речовини з групи "Новічок", розробленої Росією.

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