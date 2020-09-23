У Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вступає на посаду на закритій церемонії у Палацу незалежності в Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by.

Дата проведення заходу до останнього моменту трималася в таємниці. Інформацію про церемонію також підтвердили білоруські державні агентства.

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

На 10 ранку 23 вересня ні посли, ні міністри, з якими вдалося зв'язатися TUT.BY, про інавгурацію не чули.

У середу з ранку біля Палацу незалежності було помічено скупчення техніки і військових. У столиці Білорусі були перекриті центральні вулиці і проспекти, якими до палацу проїхав кортеж Лукашенка.

Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою, поклавши праву руку на Конституцію. Потім він підписав акт про прийняття присяги, після чого глава Центральної комісії Білорусі вручила йому посвідчення президента.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка.

Від редакції. "Європейська правда" відсьогодні називатиме Александра Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі.